Najpotężniejszy lotniskowiec dotarł na Kretę. Przejdzie naprawy po pożarze

Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford u wybrzeży Krety

To druga wizyta lotniskowca USS Gerald R. Ford w greckiej bazie w ciągu zaledwie kilku tygodni. Cumował tam wcześniej pod koniec lutego, aby uzupełnić paliwo, prowiant i amunicję przed wyruszeniem na Bliski Wschód, gdzie brał udział w amerykańskiej operacji "Epicka Furia", skierowanej przeciwko Iranowi.

W wyniku pożaru w pralni, do którego doszło 12 marca na lotniskowcu, rannych zostało dwóch marynarzy, a kilka wewnętrznych przedziałów zostało uszkodzonych i zadymionych, co zmusiło ponad 100 członków załogi okrętu do czasowego opuszczenia pomieszczeń mieszkalnych.

Na pokładzie lotniskowca odnotowano również poważne problemy z toaletami podczas rejsu, a amerykańskie media donosiły o zatorach i długich kolejkach.

Wycofanie okrętu na wyspę, gdzie znajduje się baza wsparcia amerykańskich sił morskich, pozwoli technikom na przeprowadzenie niezbędnej oceny uszkodzeń i rozpoczęcie napraw.

Znacząca strata, śledztwo w sprawie pożaru

- Wycofanie Forda z floty na dłuższy czas oznacza mniejsze wsparcie USA dla działań wojennych - powiedział analityk Daniel Schneiderman, cytowany przez AFP. - Rola lotniskowca w obronie Izraela jest znacząca - dodał. Zauważył, że jeśli niektóre z towarzyszących lotniskowcowi okrętów pozostaną w pobliżu Izraela, to "bezpośrednie skutki operacyjne jego wycofania zostaną nieco złagodzone".

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych informowało w poniedziałek, że wciąż trwa dochodzenie w sprawie przyczyny pożaru.

