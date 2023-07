Rosjanie potrzebowali pół roku, Ukraińcy zrobili to w pięć tygodni

czytaj dalej

Wniosek o dołączenie do NATO Szwecja złożyła w maju ubiegłego roku. Kandydatura była przez ponad rok blokowana kolejnymi żądaniami Turcji i pasywnością Węgier. W poniedziałek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan poinformował, że jego kraj ratyfikuje akcesję Szwecji. To ostatni krok na drodze ku przystąpieniu do Sojuszu.