ISW: Prigożyn mógł sfabrykować doniesienia o kremlowskim spisku przeciwko sobie

Twórca prywatnej najemniczej firmy wojskowej Grupa Wagnera Jewgienij Prigożyn mógł sam sfabrykować doniesienia o kremlowskim spisku przeciwko sobie - ocenił w najnowszym sprawozdaniu amerykański amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Ta operacja informacyjna zdaniem analityków think tanku miałaby na celu umocnienie zachwianej pozycji Prigożyna w najwyższych kręgach władzy.

W najnowszym sprawozdaniu Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War) odnotowuje, że służby prasowe Jewgienija Prigożyna opublikowały ostatnio "zapytanie" od rosyjskiej "Niezawisimej Gaziety", zawierające stwierdzenie, że prezydent Rosji Władimir Putin i szef Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew mieli prowadzić rozmowy na temat przyszłości formacji najemników Grupy Wagnera.