Syn Jewgienija Prigożyna miał zostać nowym dowódcą Grupy Wagnera. W przeszłości budził kontrowersje

Paweł Prigożyn, syn zabitego w katastrofie lotniczej Jewgienija Prigożyna, miał zostać nowym dowódcą Grupy Wagnera - informuje amerykański Instytut Badań Nad Wojną, powołując się na doniesienia rosyjskich kanałów na Telegramie. Media przypominają, że 25-letni obecnie mężczyzna rok temu pozował do zdjęć "z frontu", w rzeczywistości będąc w pobliżu swojej willi, i bawił się przy piosence wyśmiewającej zwykłych Rosjan.

W swoim najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW) powołuje się na doniesienia rosyjskich kanałów na Telegramie, które podały, że syn Jewgienija Prigożyna objął "dowództwo" nad formacją i negocjuje z Gwardią Narodową powrót Grupy Wagnera do działań bojowych na ukraińskim froncie. Zdaniem amerykańskich ekspertów, wagnerowcy mogą ponownie stać się skuteczną organizacją wojskową, jeśli ich grupa zostanie przekształcona w dużą jednolitą organizację pod kierownictwem rosyjskiej Gwardii Narodowej lub resortu obrony w Moskwie.

Kontrowersje wokół Pawła Prigożyna

Jesienią 2022 roku ukraińska agencja UNIAN informowała, że gdy trwały ciężkie walki o Bachmut, Paweł wraz z 18-letnią siostrą Weroniką odpoczywał w Karelii na północy Rosji. Przy okazji do sieci wyciekło kompromitujące 25-latka wideo, które opisywał UNIAN. Widać na nim, jak dzieci ówczesnego lidera wagnerowców bawią się do piosenki, której wykonawca śpiewa, że jest "oligarchą" i należy do "elity", zamawia w restauracji homara i gra w kasynie. W utworze tym, jak wyjaśniała ukraińska agencja, określani wulgarnymi słowami zwykli ludzie "żebrzą o drobne" i "myją podłogę".