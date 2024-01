Ostrzeżenie przed operacją pod fałszywą flagą. "Część szerszych działań Kremla"

"Prowokacja w celach propagandowych"

"Podmioty we wspieranym przez Rosję separatystycznym regionie Naddniestrza mogą tworzyć warunki informacyjne do możliwych operacji pod fałszywą flagą jako część szerszych działań Kremla w celu destabilizacji Mołdawii" – ocenia ISW. Think tank przypomina, że naddniestrzańskie nieuznawane władze występowały już wcześniej z podobnymi oświadczeniami, chociaż miały one "mniej eskalacyjny charakter", co również było elementem wysiłków na rzecz destabilizacji Mołdawii. Według ISW mogłyby one zostać wykorzystane do usprawiedliwienia ewentualnych przyszłych działań Rosji w regionie i przedstawienia Moskwy jako "obrońcy rzekomo zagrożonej ludności rosyjskojęzycznej".