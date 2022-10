ISW: "lokalne ruchy oporu" wśród zmobilizowanych w Rosji i możliwość osłabienia Putina jako "silnego człowieka"

W ocenie think tanku, Rosja dalej wykorzystuje swoje relacje z Iranem , aby uzyskiwać kolejne drony i pociski, "co prawdopodobnie ma zrekompensować coraz mniejsze zasoby arsenału rakietowego". Powołując się na doniesienia "Washington Post" ISW twierdzi, że Iran prawdopodobnie przekaże Rosji kolejny sprzęt, w tym pociski ziemia-ziemia Fateh-110 i Zolfaghar, poza dostarczonymi już dronami Shahed-136, Mohajer-6 i Arash-2.

Osłabienie Putina jako "silnego człowieka"

Jewgienij Prigożyn, sponsor prywatnej firmy wojskowej Grupa Wagnera i związane z nią media społecznościowe, coraz częściej komentują brak skuteczności tradycyjnych rosyjskich instytucji wojskowych, co może pośrednio podkopywać ekipę na Kremlu - ocenili badacze ISW. W narracji Prigożyna znajdują się elementy, które mogą zainteresować nacjonalistyczne kręgi wyborców prezydenta Rosji Władimira Putina , od dawna wzywające do finansowania przez oligarchów dostaw sprzętu dla sił zbrojnych, domagające się przejrzystości informacji dotyczących wydarzeń na froncie i krytykujące rosyjskie instytucje wojskowe - podało ISW.

"Choć Prigożyn nie sprzeciwia się bezpośrednio Putinowi ani nie krytykuje go wprost, to jego rosnąca popularność w środowisku nacjonalistów może osłabić atrakcyjność Putina jako "silnego człowieka". Wyłaniające się dyskusje na temat możliwości wojny domowej w Rosji mogą dodatkowo zaburzyć narrację Kremla o jedności narodowej, etnicznej i religijnej w Rosji" - ocenił amerykański instytut.

Napięcia etniczne i religijne w rosyjskiej armii

ISW przypomniało o "bratobójczym konflikcie" między zmobilizowanymi żołnierzami , jaki wybuchł w sobotę na poligonie w obwodzie biełgorodzkim na zachodzie Rosji. Instytut uznał go za prawdopodobną konsekwencję polegania przez Kreml na mniejszościach etnicznych, która ponoszą obecnie ciężar mobilizacji w Federacji Rosyjskiej. Na poligonie doszło do strzelaniny, kiedy żołnierze z Dagestanu, Azerbejdżanu i Republiki Adygei powiedzieli dowódcy, że wojna na Ukrainie nie jest ich wojną. W odpowiedzi, dowódca nazwał Allaha tchórzem, doprowadzając do starcia między muzułmańskimi i niemuzułmańskimi żołnierzami. Wedle rosyjskich źródeł, trzech tadżyckich żołnierzy otworzyło ogień, zabijając dowódcę oraz żołnierzy.

Instytut zauważył wcześniej, że przewaga mniejszości etnicznych wśród zmobilizowanych żołnierzy w Rosji doprowadziła do powstania lokalnych ruchów oporu, które według ISW mogą mieć "konsekwencje wewnętrzne". "Strzelanina w Biełgorodzie jest prawdopodobnie przejawem właśnie takich wewnętrznych konsekwencji. Mniejszości etniczne, które zostały (...) zmuszone do wzięcia udziału w wojnie zdefiniowanej przez rosyjskie cele imperialne i ukształtowanej przez rosyjski nacjonalizm prawosławny, prawdopodobnie nadal będą odczuwać wyobcowanie, co spowoduje sprzężenie zwrotne niezadowolenia prowadzące do oporu, a następnie represji (Rosji) wobec mniejszości" - podsumował amerykański think tank.