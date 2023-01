ISW: Po nieudanych próbach zajęcia Bachmutu gwiazda Prigożyna zaczęła gasnąć. Zawiódł Putina

Złudne nadzieje

Badacze amerykańskiego think tanku piszą, że Prigożyn zapewne naprawdę wierzył, że "jego gwiazda wschodzi", w związku z czym może zdobyć polityczne wpływy i sięgnąć po przywództwo w rosyjskim establishmencie wojskowym, rywalizując z ministrem obrony Siergiejem Szojgu czy szefem sztabu generalnego Walerijem Gierasimowem. "Ale teraz te nadzieje wydają się złudne" - zaznacza ISW.

Eksperci dodają, że Putin pozwolił na wzmocnienie roli Grupy Wagnera w wojnie na Ukrainie po tym, gdy regularne siły rosyjskie najpierw poniosły porażki w ofensywie na Kijów, a następnie wykrwawiły się w walkach o Mariupol, Siewierodonieck i Lisiczańsk wiosną i latem ubiegłego roku. Opierająca się w wielkiej mierze na rekrutowanych więźniach formacja objęła główną rolę we wciąż trwającym rosyjskim natarciu na Bachmut.

Rola armii wzrasta

Obecnie w wysiłkach wojennych Rosji w Ukrainie wzrasta rola regularnej armii. Generał Gierasimow zastąpił faworyzowanego przez Prigożyna generała Surowikina, przygotowywana jest kolejna fala mobilizacji, a żołnierze są lepiej szkoleni - wylicza ISW. To znacząca zmiana w polityce Kremla, świadcząca o podjęciu długoterminowych działań wzmacniających siły zbrojne i odejściu od krótkoterminowej strategii polegania na nieregularnych formacjach, takich jak Grupa Wagnera - ocenia ośrodek.

"W tym przejściowym okresie Putin nigdy w pełni nie zgodził się na żądania i postulaty Prigożyna, prawdopodobnie od początku planując przywrócenie go do jego starej roli w momencie, w którym regularna armia rosyjska wzmocni się na tyle, by udźwignąć ciężar kontynuowania wojny" - czytamy w analizie.