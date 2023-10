Kobiety nie będą pracować ani nic robić w domu. Wśród nich sama premier

We wtorek mieszkanki Islandii wezmą udział w całodniowym strajku, którego celem jest zwrócenie uwagi na lukę płacową między kobietami a mężczyznami oraz na przemoc ze względu na płeć oraz seksualną. Organizatorzy oczekują, że w strajku uczestniczyć będą dziesiątki tysięcy kobiet. Swój udział potwierdziły przedstawicielki m.in. nauczycielek, pielęgniarek czy sektora rybołówstwa, a także sama premier Katrín Jakobsdóttir. Zapowiedziała ona, że spodziewa się, że jej kancelaria nie będzie tego dnia pracować. - Przede wszystkim okazuję w ten sposób solidarność z islandzkimi kobietami - podkreśliła, cytowana przez "Guardiana". W stolicy kraju, Reykjavíku, odbędzie się wiec, na którym spodziewane jest 25 tys. uczestników. Inne zgromadzenia będą się odbywać także w mniejszych miastach.

Islandia. "Raj równości" też ma problem z nierównościami

Kobiety biorące udział w strajku są zachęcane do niewykonywania żadnych obowiązków, zarówno zawodowych, jak i domowych, przez cały dzień, aby "pokazać znaczenie ich wkładu w społeczeństwo". Strajk ma na celu wezwanie do likwidacji różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn m.in. poprzez ujawnianie zarobków w dziedzinach zdominowanych przez kobiety oraz do podjęcia działań przeciwko przemocy. Organizatorzy strajku podkreślają, że zawody tradycyjnie kojarzone z kobietami, takie jak sprzątanie czy opieka, są nadal niedoceniane i nie płaci się za nie wystarczająco dużo.