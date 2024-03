"Skrajna brutalność" i długa lista wrogów. Skąd na ich celowniku wzięli się Rosjanie

Do ataku przyznało się Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (ISIS-K) - afgański oddział organizacji terrorystycznej ISIS. Nazwa pochodzi od określenia regionu obejmującego części Iranu, Turkmenistanu i Afganistanu. O odpowiedzialności ISIS-K za zamach przekonane są państwa zachodnie, m.in. USA czy Francja.

Atak terrorystyczny w Rosji | Sergey Petrov / Russian Look / Forum

Siatka terrorystyczna rozproszona "po całym świecie"

Reuters pisze, że oddział został założony we wschodnim Afganistanie pod koniec 2014 roku, przez pakistańskich talibów. Szybko zyskał reputację "skrajnie brutalnego".

Jednak - jak wskazuje dalej CNN - powiązanie między ISIS-K a jego macierzystą organizacją "nie jest do końca jasne". Mają one wspólną ideologię i taktykę, ale głębokość ich relacji, na przykład struktura dowodzenia czy kontroli, "nigdy nie została w pełni ustalona".

ISIS-K "w centrum uwagi całego świata"

Do 2021 roku szeregi ISIS-K zmniejszyły się mniej więcej o połowę, do około 1500–2000 tysięcy bojowników. Doszło do tego na skutek amerykańskich nalotów i ataków afgańskich komandosów, w wyniku których zginęło wielu przywódców tej organizacji.