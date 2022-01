Zabójstwo Ashling Murphy. Pożegnano zamordowaną nauczycielkę

Pogrzeb nauczycielki

Czuwania w całym kraju

W piątek w Tullamore i wielu innych miastach Irlandii zorganizowano czuwania, by uczcić pamięć zamordowanej nauczycielki. Prezydent kraju Michael Higgins wzywał do "wyeliminowania przemocy wobec kobiet". - Szczególnie ważne jest w tej chwili, by zastanowić się nad tym, co należy zrobić, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet ze wszystkich aspektów naszego życia społecznego – mówił.