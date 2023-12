Irlandia wnosi skargę przeciw Wielkiej Brytanii w związku z ustawą o amnestii w Irlandii Północnej

"Decyzja ta została podjęta po wielu przemyśleniach i starannym rozważeniu. Żałuję, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której musieliśmy dokonać takiego wyboru" - oświadczył wicepremier Irlandii Micheal Martin. Podkreślił, że rząd Wielkiej Brytanii "jednostronnie dążył do przyjęcia przepisów" pomimo obaw rządu irlandzkiego i innych, a zastrzeżenia do ustawy zgłosiło wielu międzynarodowych obserwatorów, w tym Komisarz Praw Człowieka Rady Europy i Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka.

"Co najważniejsze, ustawodawstwu temu sprzeciwiają się mieszkańcy Irlandii Północnej, zwłaszcza ofiary i rodziny, na które ustawa ta będzie miała najbardziej bezpośredni wpływ" - dodał. "W szczególności mamy obawy dotyczące przepisów, które pozwalają na przyznanie immunitetu i które zamykają istniejące drogi do prawdy i sprawiedliwości w sprawach historycznych, w tym śledztw, dochodzeń policyjnych, dochodzeń policyjnego ombudsmana i powództw cywilnych" - wyjaśnił.

Kontrowersyjna ustawa rządu Borisa Johnsona

Pomimo to pojawiły się ostrzeżenia, że ustawa może naruszyć EKPC, ponieważ Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał wcześniej, że udzielanie amnestii jest niezgodne z obowiązkiem państwa do zapewnienia sposobu na zbadanie nienaturalnych zgonów i zarzutów tortur. Wymóg przestrzegania EKPC jest częścią porozumienia wielkopiątkowego.

Pomysł przedawnienia został źle przyjęty w Irlandii Północnej - opowiedziały się przeciw temu wszystkie tamtejsze partie, choć zasadniczo różnią się one w ocenie samego konfliktu. Natomiast poparli go żołnierze brytyjscy, którzy w przeszłości służyli w Irlandii Północnej oraz ich rodziny, gdyż zamyka to możliwość pociągania żołnierzy do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w trakcie konfliktu.