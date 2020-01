Premier Irlandii chce wyborów. "Zawsze mówiłem, że powinny odbywać się w najlepszym czasie dla kraju"

Leo Varadkar, premier Irlandii, zwróci się do prezydenta Michaela D. Higginsa o rozwiązanie parlamentu w celu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych 8 lutego. Poinformował o tym w oświadczeniu urząd prezydenta.

- Zawsze mówiłem, że wybory powinny odbywać się w najlepszym czasie dla kraju. Teraz jest ten czas - oświadczył 40-letni Leo Varadkar, premier Irlandii, na konferencji prasowej. Ma on się zwrócić we wtorek do prezydenta Michaela D. Higginsa o rozwiązanie parlamentu w celu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych 8 lutego.