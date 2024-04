Uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej utonął w basenie na terenie hotelowego ośrodka rekreacyjnego. Portal dziennika "The Irish Times", powołując się na źródła w policji przekazał, że służby traktują śmierć dziecka jako "tragiczny wypadek". "Wiem, że ludzie w całej Irlandii myślą teraz o jego rodzinie i mieszkańcach Clonlara w Clare i modlą się za nich w tym smutnym i trudnym czasie" - napisał w mediach społecznościowych premier Simon Harris.

Do tragedii doszło w sobotę przed godziną 15.00 na terenie hotelowego centrum rekreacyjnego w mieście Killaloe. "Siedmioletni chłopiec został przetransportowany z miejsca zdarzenia do szpitala uniwersyteckiego w Limerick, gdzie później stwierdzono jego zgon" - przekazała miejscowa policja. Sekcja zwłok ma się odbyć w niedzielę. Portal dziennika "The Irish Times", powołując się na źródła w policji przekazał, że służby traktują śmierć dziecka jako "tragiczny wypadek". Jak podaje "Irish Independent", "nieprzytomnego chłopca wydobyto z wody i desperacko próbowano uratować jego życie przy basenie".