Irlandia łagodzi obostrzenia. Rząd przestrzega jednak przed drugą falą epidemii

Jak wyjaśnił w piątek wieczorem pełniący obowiązki premiera kraju Leo Varadkar, potrzebne są jeszcze kolejne dwa tygodnie daleko idących ograniczeń, by jeszcze bardziej osłabić wirusa. Ostrzegł też, że ryzyko drugiej fali epidemii cały czas istnieje, a jeśli restrykcje zostaną zniesione zbyt wcześnie, wszystko co udało się do tej pory osiągnąć, może zostać utracone. Leo Varadkar powiedział, że od wtorku osoby powyżej 70. roku życia, które obecnie mają całkowity zakaz opuszczania domów, będą mogły wychodzić, o ile będą unikać kontaktów z innymi ludźmi. W przypadku pozostałych osób zwiększona zostanie odległość o jaką mogą się oddalać od domów - z dwóch kilometrów do pięciu.