Irlandia nie zapłaciła okupu hakerom. "Rząd jest w posiadaniu klucza deszyfrującego"

Szpitale i przychodnie pozbawione dostępu do danych

Atak spowodował poważne zakłócenia w działalności szpitali i przychodni, które zostały pozbawione dostępu do elektronicznych baz danych, co z kolei zmusiło część placówek do odwołania rutynowych wizyt i zabiegów. Nie miał on natomiast wpływu na sprzęt w szpitalach, który jest uruchamiany oddzielnie od systemów informatycznych, ani na szczepienia przeciw COVID-19.