45-letni Leo Varadkar był premierem Irlandii od czerwca 2017 roku do czerwca 2020 roku, a w grudniu 2022 roku wrócił na to stanowisko. Obejmując je po raz pierwszy w wieku 38 lat, został najmłodszym szefem rządu w historii kraju, a także pierwszą osobą o orientacji homoseksualnej i pierwszą mającą imigranckie korzenie.

- Po siedmiu latach sprawowania urzędu nie czuję już, że jestem najlepszą osobą do pełnienia tego stanowiska. (...) Na poziomie osobistym bycie taoiseachem (premierem) było satysfakcjonujące. Jednak politycy są ludźmi i mają swoje ograniczenia. Dajemy z siebie wszystko, dopóki nie możemy więcej. A potem musimy iść dalej - powiedział. W przeszłości Varadkar zapowiadał, że odejdzie z polityki przed ukończeniem 50 lat.

Wymieniając swoje dokonania, powiedział, że "poprowadził Irlandię od bezrobocia do pełnego zatrudnienia, od deficytu budżetowego do nadwyżki budżetowej, od oszczędności do dobrobytu". Wskazał też zmiany społeczne, które zaszły w ostatnich latach w Irlandii. Powiedział, że jest "dumny z tego, że uczyniliśmy ten kraj miejscem większej równości i bardziej nowoczesnym, jeśli chodzi o prawa dzieci, społeczności LGBT, równość kobiet i ich autonomię cielesną".