Skazano pana młodego, który pobił pannę młodą na weselu. "Uderzył ją w głowę, rzucał nią o ścianę"

Według mediów, do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku w hotelu w miejscowości Portadown, gdzie zorganizowano wesele. Jak przekazała w ubiegłym tygodniu przed sądem w Craigavon cytowana przez "Belfast Telegraph" prokuratura, w pewnym momencie imprezy pan młody, 30-latek z Armagh, wszedł do sali, sprawiając wrażenie szukającego zaczepki.

Nagrania z hotelowych kamer wykazały, że chwilę wcześniej kłócił się na korytarzu ze swoją partnerką, od kilku godzin będącą już wówczas jego żoną. Prokurator wyjaśnił, że w trakcie kłótni mężczyzna "przyłożył swoje czoło do czoła panny młodej, po czym zamachnął się i agresywnie uderzył ją głową". Jak pisze "Belfast Telegraph", na nagraniu uwieczniono również, jak 30-latek "uderzył ją pięścią w głowę i rzucał nią o ścianę, powodując, że częściowo spadła jej sukienka". Po ataku wrócił do reszty gości.

Irlandia Północna. Pobił żonę, usłyszał wyrok

Mężczyzna został aresztowany następnego dnia. "Belfast Telegraph" relacjonuje, że w momencie zatrzymania miał na sobie ubrudzony krwią ślubny garnitur. Podczas przesłuchania przyznał, że pobił żonę, zaznaczając jednocześnie, iż wcześniej ona "złapała go za gardło, groziła mu i zaatakowała go doczepianym kucykiem z włosów, zostawiając ślady na jego uchu".

- Wie, że musi zostać ukarany. Jest głęboko zawstydzony. Chce to zrekompensować i zostawić ten incydent za sobą, a także spróbować, jeśli będzie to możliwe, odbudować to, co miał przed nim - zapewnił cytowany przez gazetę obrońca mężczyzny.