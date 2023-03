Brytyjski wywiad podnosi poziom zagrożenia terroryzmem domowym w Irlandii Północnej 

Brytyjska agencja wywiadowcza MI5 podniosła poziom zagrożenia ze strony terroryzmu domowego w Irlandii Północnej do "poważnego" - przekazała agencja Reuters. Oznacza to, że atak jest wysoce prawdopodobny. "Społeczeństwo powinno pozostać czujne, ale nie zaniepokojone" - oświadczył brytyjski minister do sprawy Irlandii Północnej Chris Heaton-Harris.

