Robyn i Sharni wzięły ślub. Jako pierwsze w Irlandii Północnej

Początkowo zamierzały zawrzeć związek partnerski, co na terenie całego Zjednoczonego Królestwa jest możliwe od 2005 roku, ale po wejściu w życie nowych przepisów w Irlandii Północnej skorzystały z nich i wzięły ślub. - Chcemy podziękować. Wszystkim, którzy maszerowali i podpisywali petycje. Wszystkim, którzy pomogli nam dojść do tego etapu - powiedziała podczas ceremonii Edwards. - Nie spodziewałyśmy się zostać pierwszą parą, to przypadek. Dzisiaj jest nasza szósta rocznica, więc mamy szczęśliwy zbieg okoliczności - dodała.

Ostatnia część Zjednoczonego Królestwa zalegalizowała małżeństwa jednopłciowe

Zmiany są pośrednim efektem potężnego kryzysu politycznego w tej prowincji Zjednoczonego Królestwa, w której od stycznia 2017 do stycznia 2020 roku nie funkcjonowały lokalne autonomiczne władze, a to do ich kompetencji należała ta kwestia. W lipcu 2019 roku Izba Gmin przyjęła poprawkę, która obligowała rząd do rozciągnięcia na Irlandię Północną ustaw dotyczących przerywania ciąży i małżeństw jednopłciowych, o ile do 21 października 2019 roku nie zaczną z powrotem działać władze prowincji - a to stało się dopiero 11 stycznia.