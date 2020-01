Po trzech latach kryzysu Irlandia Północna znów ma rząd. Na czele dwie kobiety

- Wypowiedzi Michelle na temat ostatnich 40 lat nie mogą bardziej różnić się od moich. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek zgodzimy się co do przeszłości, ale możemy się zgodzić, że było zbyt wiele cierpienia i że nie możemy pozwolić, by społeczeństwo zawróciło ani żeby podziały rosły - mówiła Foster, która pełniła już funkcję pierwszej minister od stycznia 2016 do stycznia 2017 roku, gdy wskutek licznych sporów rząd tworzony przez DUP i Sinn Fein upadł. O'Neill z kolei oceniła, że nie ma sprzeczności w tym, by pracować wspólnie z unionistami na rzecz wszystkich mieszkańców Irlandii Północnej, a jednocześnie podejmować dyskusję na temat politycznej przyszłości regionu, co do której obie strony mają zupełnie inną wizję (Sinn Fein chce zjednoczenia Irlandii, DUP - utrzymania obecnych więzów z Londynem).