Podłożyli bombę pod auto policjantki. "Lekkomyślne i daremne"

Bombę przyczepioną do podwozia zaparkowanego przed domem samochodu funkcjonariuszki w miejscowości Dungiven znaleziono w poniedziałek w nocy. Miejscowa policja podała, że urządzenie było sprawne i zostało rozbrojone przez saperów brytyjskiej armii. Policja traktuje wydarzenie jako zamach na policjantkę.

Jak podaje irlandzka telewizja publiczna RTE, głównymi podejrzanymi są członkowie Nowej Irlandzkiej Armii Republikańskiej (New IRA, NIRA).

"Musimy nadal budować pokój dla naszych dzieci"

Niepokój w Irlandii Północnej

Sytuacja w Irlandii Północnej jest od dwóch tygodni niespokojna. Od tego czasu w Belfaście i Londonderry (wśród środowisk republikańskich także Derry) wielokrotnie dochodziło - przede wszystkim w dzielnicach lojalistycznych - do ataków na policję i zamieszek.

Bezpośrednią przyczyną zamieszek była decyzja północnoirlandzkiej prokuratury, by nie postawić nikomu zarzutów w związku z pogrzebem wysokiego rangą bojownika Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), w którym - mimo restrykcji epidemicznych - uczestniczyło około 2000 osób, w tym 24 polityków republikańskiej partii Sinn Fein.

Spotęgowało to narastające od kilkunastu tygodni wśród unionistów i lojalistów niezadowolenie z protokołu w sprawie Irlandii Północnej, który jest częścią umowy o brexicie. Dokument ten faktycznie stworzył granicę celną między tą prowincją a resztą Zjednoczonego Królestwa. Efektem są zarówno problemy z dostawami towarów do Irlandii Północnej, jak i obawy unionistów i lojalistów o to, że ta sytuacja zagrozi politycznemu status quo.