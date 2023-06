"Plama na sumieniu narodu". Początek identyfikacji 796 ciał pochowanych na terenie domu matki i dziecka

Chcą zidentyfikować szczątki kilkuset dzieci

O'Gorman przyznał, że proces identyfikacji może okazać się trudny ze względu na wiek szczątków oraz fakt, że przez lata były one wystawione na działanie wody. Jak jednak podkreślił, niezależny zespół ekspertów został zobowiązany do korzystania z zaawansowanych technik, które pomogą w dopasowaniu próbek DNA do żyjących krewnych zmarłych.

796 dzieci w zbiorowym grobie

Komisja w trakcie prowadzonych w 2017 roku prac odkryła, że na terenie dawniej należącym do domu Zgromadzenia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych istnieje podziemny zbiornik podzielony na 20 komór. W co najmniej 17 z nich odkryto znaczne ilości ludzkich szczątków. Badania DNA wykazały, że są to szczątki dzieci w różnym wieku: od 35-tygodniowych płodów do trzyletnich dzieci. Zgony nastąpiły w latach 1925-1961, a najwięcej szczątków pochodzi z lat 50.