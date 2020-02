Najbardziej rozdrobniony parlament w historii. Fianna Fail jednak przed Sinn Fein

W 160-osobowym Zgromadzeniu Irlandii Fianna Fail (FF) będzie miała 38 deputowanych (wliczając w to przewodniczącego izby, który automatycznie uzyskał reelekcję), Sinn Fein - 37 mandatów, zaś Fine Gael (FG) - 35. Kolejne co do wielkości frakcje będą tworzyć Partia Zielonych - 12 mandatów, Partia Pracy oraz Socjaldemokraci - po 6, ruch Solidarity - People Before Profit - 5, Aontu oraz Independents4Change - po 1. Aż 19 miejsc przypadło kandydatom niezależnym.