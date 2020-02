Rząd utworzony przez Sinn Fein coraz mniej prawdopodobny. "Będzie bardzo, bardzo trudno"

Aby powstała preferowana przez Sinn Fein koalicja, partię tę musiałyby poprzeć pozostałe ugrupowania (poza jednym, mającym jednoosobową reprezentację, są one lewicowe) i większość posłów niezależnych. W środę jednak Partia Pracy ogłosiła, że planuje pozostać w opozycji.

Główne partie poszukują koalicjantów

Rząd tradycyjnych rywali?

To, jak miałaby wyglądać ewentualna współpraca FF i FG, nie jest sprawą prostą. Politycy FG wydają się sugerować, że woleliby pełnoprawną koalicję (która wymagałaby co najmniej życzliwej neutralności którejś z mniejszych partii), podczas gdy FF - stworzenia mniejszościowego rządu z obietnicą, że FG nie będzie uniemożliwiać mu pracy (czyli odwrotny układ do tego, który był w poprzedniej kadencji).