Irlandia. Matka i córka zmarły w tym samym szpitalu na COVID-19. Nie były zaszczepione

Heather Maddern i jej córka Sammie-Jo Forde nie były zaszczepione przeciwko koronawirusowi, choć pracowały jako opiekunki starszych osób. Obydwie zmarły w szpitalu w Belfaście z powodu zakażenia koronawirusem. - To zniszczyło mój świat – mówi BBC Kevin McAllister, były partner Maddern i ojciec Forde. Zaapelował do rodaków, by "posłuchali opinii ekspertów" i przyjęli szczepionkę.