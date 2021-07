Puby i restauracje zaproszą do środka tylko zaszczepionych i ozdrowieńców. Irlandia zaostrza przepisy

Zgodnie z opublikowanymi w piątek wieczorem przez irlandzki rząd wytycznymi klienci pubów i restauracji będą musieli pokazać wprowadzony przez UE certyfikat covidowy jako dowód, że są w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub niedawno wyleczyli się z wirusa. Ale w przypadku osób, które go nie mają, a są w pełni zaszczepione, akceptowane będą inne dowody, takie jak na przykład wydawana przez publiczną służbę zdrowia HSE karta szczepień.

Wymagane będzie również przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem, klienci będą musieli też podawać dane do śledzenia kontaktów w razie ewentualnego zakażenia. W lokalach będzie obowiązywał limit sześciu osób dorosłych na przy jednym stole, nie będzie obsługi przy barze, a klienci będą mogli zdjąć maseczki dopiero po zajęciu miejsca. Wewnątrz lokali będą mogły przebywać dzieci, mimo że w Irlandii nie są one jeszcze szczepione, zaś wszystkie lokale muszą być zamykane do godziny 23.30.