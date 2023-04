Incydent na lotnisku w Dublinie. Samolot lądował, spod koła poleciały iskry

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie na lotnisku w Dublinie. Samolot linii Ryanair podczas lądowania miał problemy z przednim podwoziem, przez co spod maszyny zaczęły wydobywać się iskry. Nikt z pasażerów nie został ranny.

Samolot linii Ryanair FR5542 leciał w niedzielę, 9 kwietnia, z Liverpoolu do Dublina. Podczas podchodzenia do lądowania maszyna miała problem z przednim podwoziem, przez co spod samolotu zaczęły wydobywać się iskry.