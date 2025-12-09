Ta sprawa wstrząsnęła krajem. Odkryto drugi cmentarz dzieci na terenie Domu Matki i Dziecka

Ruszyły ekshumacje urodzonych w Domu Matki i Dziecka w Tuam Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Historia Domu Matki i Dziecka w Tuam wstrząsnęła Irlandią. W 2014 roku lokalne media podały, że w pobliżu ośrodka pochowani mogą być jego podopieczni. Jak się okazało, mowa o blisko 800 dzieciach.

Sprawa zaowocowała kontrolą tego i 17 podobnych ośrodków w całej Irlandii

Latem w Tuam ruszyły prace ekshumacyjne. W piątek poinformowano, że znaleziono w ich ramach kolejne miejsce pochówku dzieci.

O odkryciu drugiego miejsca pochówku niemowląt na terenie dawnego domu matki i dziecka w Tuam w zachodniej Irlandii poinformowali biorący udział w pracach ekshumacyjnych badacze. Jak stwierdzili w piątek eksperci medycyny sądowej, jest to "znaczące" odkrycie w toczących się wykopaliskach na terenie tej instytucji.

Poinformowano, że biegli kryminalistyki znaleźli "spójne dowody" potwierdzające istnienie drugiego cmentarza na terenie Domu Matki i Dziecka. "Przed rozpoczęciem wykopalisk nie znaleziono żadnych śladów na powierzchni ani na poziomie gruntu wskazujących na możliwość istnienia w tym miejscu cmentarzyska" – czytamy w komunikacie.

Cmentarzyska dzieci przy Domu Matki i Dziecka

W 2014 roku lokalna historyczka Catherine Corless odkryła świadectwa zgonu sugerujące, że blisko setki dzieci zmarłych w lokalnym Domu Matki i Dziecka nie ma na lokalnych cmentarzach. W toku późniejszego śledztwa ustalono, że na terenie dawniej należącym do zakonu istnieje podziemny zbiornik podzielony na 20 komór, a w jego wnętrzu mają znajdować się szczątki 796 podopiecznych ośrodka.

Drugi, odnaleziony teraz cmentarz, ma znajdować się około 50-100 metrów od tego podziemnego zbiornika.

Badania DNA wykazały, że szczątki należą do dzieci, które zmarły w latach 1925-1961, a więc w czasie, gdy w pobliżu działał Domu Matki i Dziecka. Przyczyną ich zgonów były niedożywienie i choroby zakaźne, takie jak gruźlica, odra i zapalenie płuc.

Wykopaliska w Tuam

Latem w Tuam rozpoczęto wykopaliska mające na celu identyfikację szczątek oraz ich godny pochówek. Nadzoruje je niezależny organ - Biuro Dyrektora ds. Autoryzowanej Interwencji w Tuam (ODAIT). Szacuje się, że prace mogą zająć kilka lat.

Od kiedy w lipcu rozpoczęto wykopaliska, znaleziono ciała 11 niemowląt, z czego cztery w ostatnim miesiącu. Pochowano je w trumnach. Teraz zostaną poddane analizie kryminalistycznej. Jak przekazuje ODAIT, zgłosiło się do nich 160 osób, które chcą przekazać swoje DNA w celu identyfikacji odnalezionych ciał dzieci. Wezwano też innych uprawnionych członków rodzin do uczynienia tego samego.

Nieprawidłowości w irlandzkich Domach Matki i Dziecka

Placówka w Tuam była prowadzona przez zakon sióstr Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (Bon Secours) przez 36 lat. Była jedną z wielu, jakie w ubiegłym wieku funkcjonowały w całej Irlandii.

Do podobnych miejsc trafiały przede wszystkim niezamężne kobiety w ciąży i matki, które, ze względu na ich stan cywilny wykluczano wówczas ze społeczeństwa. Opublikowany w 2021 roku raport na temat 18 irlandzkich Domów Matki i Dziecka wskazał na cały szereg nieprawidłowości. Mowa nie tylko o trudnych warunkach sanitarnych, ale i przymusowych adopcjach. Raport zwrócił też uwagę na pięciokrotnie wyższy od standardowego średni wskaźnik śmiertelności niemowląt.

Jeśliby przyjrzeć się statystkom na temat poszczególnych ośrodków, dane są jeszcze bardziej alarmujące. W jednym z irlandzkich Domów Matki i Dziecka w rekordowym momencie wskaźnik śmiertelności sięgnął aż 75 procent dzieci. Łącznie w tego typu ośrodkach w ubiegłym stuleciu zginęło 9 tysięcy dzieci i niemowląt.

