37-letni Harris zostanie najmłodszym szefem rządu w historii Irlandii, odbierając to miano Varadkarowi, który obejmując w 2017 roku urząd po raz pierwszy miał 38 lat. Harris został posłem mając 24 lata, a w 2016 roku, w wieku niespełna 30 lat - ministrem zdrowia. Pełnił to stanowisko w początkowej fazie pandemii COVID-19, co przyczyniło się do jego publicznej rozpoznawalności.