12-latek spadł ze słynnych Klifów Moheru. "Nie krzyczał, nie było nic słychać"

Była tylko jedna ścieżka, myślałam, że spotkamy go po drodze - mówiła matka chłopca.

Upadek 12-latka z klifu widziała inna turystka, której zeznania pomogły odtworzyć przebieg zdarzenia.

Chłopiec Zhihan Zhao wraz z matką i grupą jej przyjaciół przybył z Chin do Irlandii w lipcu 2024 roku. 23 lipca zwiedzali słynne Klify Moheru na atlantyckim wybrzeżu. Matka nastolatka zeznała, że syn szedł przed nią szlakiem, lecz w pewnym momencie straciła go z oczu. - Była tylko jedna ścieżka, myślałam, że spotkamy go po drodze - przyznała.

Do spotkania jednak nie doszło, a gdy chłopca nie udało się znaleźć, matka zgłosiła jego zaginięcie. Irlandzkiej policji przekazała m.in. zdjęcie syna, które zrobiła mu wcześniej na szlaku.

Irlandzka Straż Przybrzeżna przez pięć dni prowadziła poszukiwania, jednak bezskutecznie. W tym czasie otrzymała informację o ciele dryfującym u wybrzeży, jednak wysłana łódź nie mogła dotrzeć do wskazanego miejsca z uwagi na trudne warunki panujące na wodzie. W końcu 28 lipca ciało chłopca dryfujące blisko brzegu odnalazł rybak, Matthew O'Halloran. Koroner hrabstwa Clare Isobel O'Dea potwierdziła jego tożsamość i wskazała, że przyczyną śmierci były liczne obrażenia wewnętrzne wywołane upadkiem z dużej wysokości.

W weekend brytyjskie media opisały tę sprawę, powołując się na ujawniony raport ze śledztwa. - Co było powodem tego, że Zhihan spadł? - pytała podczas przesłuchania matka chłopca. Kluczowe dla śledztwa okazały się zeznania francuskiej turystki, Marion Tourgon. Zeznała w sądzie, że widziała upadek chłopca około godziny 13:45 tamtego dnia, gdy wraz z rodziną na brzegu klifu robiła sobie zdjęcie. W pewnym momencie zobaczyła samotnie wędrującego chłopca.

- Zauważyłam, że poślizgnął się w kałuży, widać to na zdjęciu, które mąż wysłał policji - zeznała. - Próbował złapać równowagę, ale również jego lewa noga znalazła się w powietrzu - powiedziała podkreślając, że wszystko działo się bardzo szybko. Chłopiec próbował jeszcze bezskutecznie złapać się trawy, nim spadł. - Nie krzyczał, nie było nic słychać - dodała.

To był drugi nieszczęśliwy wypadek na Klifach Moheru do którego doszło tam w ciągu trzech miesięcy. Klify Moheru to jedna z największych atrakcji turystycznych Irlandii. Ciągną się na 9 kilometrów, a w najwyższym punkcie osiągają wysokość 214 metrów.

