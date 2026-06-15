Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Katastrofa rosyjskiego bombowca. Jest nagranie

|
samolot-2
Katastrofa rosyjskiego bombowca. Nagranie
Źródło zdj. gł.: Reuters
W okolicach Irkucka rozbił się rosyjski bombowiec strategiczny Tupolew Tu-22M3 - poinformowała agencja Reuters, powołując się na ministerstwo obrony Rosji.

Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że bombowiec odbywał lot ćwiczebny niedaleko miasta Irkuck na Syberii.

"Załoga się katapultowała. Nie ma zagrożenia dla życia ani zdrowia pilotów. Na ziemi nie ma żadnych uszkodzeń. Samolot leciał bez ładunku bojowego" - podała agencja Interfax, cytując resort obrony.

Gubernator Irkucka Igor Kobzew poinformował w oświadczeniu, że samolot rozbił się w pobliżu wsi Kamenka, strażacy gaszą pożar, a czterech członków załogi samolotu zostało przewiezionych do szpitala.

Reuters opublikował nagranie, na którym widać pikujący samolot, który znika za drzewami. Później widać wielki słup dymu. W innym nagraniu oglądamy szczątki rozbitego samolotu.

Bombowiec Tu-22M3
Bombowiec Tu-22M3
Źródło zdjęcia: Scanpix Norway / Reuters / Forum

Rosyjskie bombowce Tu-22M3

Samoloty Tupolew Tu-22M3 (w kodzie NATO Backfire-C) określane są w Rosji jako bombowce dalekiego zasięgu. Tu-22M3 przeznaczone są głównie do atakowania lotniskowców oraz innych dużych okrętów wojennych przeciwnika przy pomocy pocisków manewrujących z głowicami konwencjonalnymi lub nuklearnymi.

Rosja wykorzystuje te bombowce do atakowania Ukrainy, ponieważ są one zdolne do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-22 oraz hipersonicznych pocisków Kindżał.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
Mamy temat
26 min
Grodzki
PremieraBezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
20 min
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wybuch" Donalda Tuska. Pełczyńska-Nałęcz zabiera głos
Kropka nad i
Udostępnij:
Tagi:
RosjaSyberia
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Nowe przywileje podróżujących samolotem. Sprawdź, co się zmieni
BIZNES
imageTitle
"Przerwy na nawodnienie? Powiedziałem wystarczająco dużo"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Ruszają unijne negocjacje z Ukrainą. "Czas, abyśmy i my dotrzymali słowa"
BIZNES
Trąba w województwie zachodniopomorskim
Wirujący lej pojawił się w pobliżu polskiej plaży
METEO
Bombowiec B-52 Stratofortress rozbił się obok bazy lotniczej Edwards w Kalifornii
Rozbił się amerykański bombowiec B-52
Świat
imageTitle
Nie przeszła kwalifikacji, wygrała ważny turniej. Zapisała się w historii
EUROSPORT
imageTitle
Kuriozalny finisz. "Porażka roku" wisiała w powietrzu
EUROSPORT
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Strzały w Białej Podlaskiej, nie żyje Rosjanin. To znany krytyk Putina
Biała Podlaska
Kropka nad i - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podwyżka drugiego progu podatkowego. "PiS idzie po klasę średnią"
BIZNES
imageTitle
Nieoczywisty bohater. 40-latek zatrzymał wielką Hiszpanię
EUROSPORT
GettyImages-2281158223
Belgia zdoła odwrócić losy meczu? Egipt dalej groźny
RELACJA
Wiceminister Szeptycki o UPA i żołnierzach niezłomnych. Co on naprawdę mówił?
"Nie będziemy ulegać takiej presji". Wiceminister "pozostaje w rządzie"
Kropka nad i
Dziwidło olbrzymie
To najbardziej śmierdzący kwiat świata. Niedługo zakwitnie we Wrocławiu
METEO
ministerstwo finansów
Deficyt przebija ważną barierę. Ministerstwo Finansów pokazuje liczby
BIZNES
Górnicy w kopalni w Jastrzębiu Zdroju
170 tysięcy złotych na rękę. Setki górników opuszczają kopalnie
BIZNES
imageTitle
"Pora znowu przypiąć numer". Kwiatkowski wraca po koszmarnej kraksie
EUROSPORT
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Policja w Trybunale Konstytucyjnym? Żurek o "jednym z planów"
FAKTY PO FAKTACH
Donald Trump i Emmanuel Macron
Trump spotkał się ze "szczególnym przyjacielem"
Świat
imageTitle
Sensacja w Atlancie. Nawet Yamal nie pomógł Hiszpanii
EUROSPORT
Powódź w Teksasie
Auta pod wodą. "Naprawdę mam szczęście, że żyję"
METEO
GettyImages-2281143319
Nudna Hiszpania, gwizdy na stadionie. Niespodzianka stała się faktem
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro dziennikarzem? Prezydencki minister: to jego sprawa
Filip Czerwiński
pieniadze pln shutterstock_2754960315
Ile trzeba zarabiać, by wpaść w drugi próg podatkowy? Ekspert wyjaśnia
Paulina Karpińska
ciesnina ormuz
Co dalej z cieśniną Ormuz? Ruch statków wznowiony, ceny ropy spadają
BIZNES
Leszek Kraskowski
Prokuratura przyjrzy się sprawie zatrzymanego dziennikarza Leszka Kraskowskiego
WARSZAWA
Maciej Lasek
Budowa Portu Polska ruszy we wrześniu. "Trzeba od czegoś zacząć"
BIZNES
imageTitle
Burza wokół sędziego VAR. FIFA bada kontrowersyjny gest
EUROSPORT
Zdarzenie nagrał monitoring placówki
Opiekunka szarpała dziecko, rodzice zobaczyli to na nagraniu. Jest decyzja prokuratury
Opole
Deszcz
Kolejna porcja opadów, możliwe burze. Sprawdź radar i mapy
METEO
Ławra Peczerska w ogniu po rosyjskim ataku
Atak na symbol wspólnej historii. "Labirynt szaleństwa" Rosjan
Tatiana Serwetnyk, Maciej Michałek

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica