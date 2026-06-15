Katastrofa rosyjskiego bombowca. Jest nagranie
Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że bombowiec odbywał lot ćwiczebny niedaleko miasta Irkuck na Syberii.
"Załoga się katapultowała. Nie ma zagrożenia dla życia ani zdrowia pilotów. Na ziemi nie ma żadnych uszkodzeń. Samolot leciał bez ładunku bojowego" - podała agencja Interfax, cytując resort obrony.
Gubernator Irkucka Igor Kobzew poinformował w oświadczeniu, że samolot rozbił się w pobliżu wsi Kamenka, strażacy gaszą pożar, a czterech członków załogi samolotu zostało przewiezionych do szpitala.
Reuters opublikował nagranie, na którym widać pikujący samolot, który znika za drzewami. Później widać wielki słup dymu. W innym nagraniu oglądamy szczątki rozbitego samolotu.
Rosyjskie bombowce Tu-22M3
Samoloty Tupolew Tu-22M3 (w kodzie NATO Backfire-C) określane są w Rosji jako bombowce dalekiego zasięgu. Tu-22M3 przeznaczone są głównie do atakowania lotniskowców oraz innych dużych okrętów wojennych przeciwnika przy pomocy pocisków manewrujących z głowicami konwencjonalnymi lub nuklearnymi.
Rosja wykorzystuje te bombowce do atakowania Ukrainy, ponieważ są one zdolne do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-22 oraz hipersonicznych pocisków Kindżał.