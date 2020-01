Mają dość "pieczary lodowej". Chcą się wyprowadzić

Do oblodzenia budynku doszło w listopadzie po pęknięciu rury z gorącą wodą. "Gdzieś ciągle cieknie, ale dotarcie do tego miejsca jest niemożliwe: piwnica jest całkowicie zalana. Podłoga w pomieszczeniach na pierwszym piętrze zamieniła się w lodowisko. W klatce schodowej obok, gdzie mieszkają ludzie, panuje wilgoć" - napisała rządowa "Rossijskaja Gazieta", odnotowując, że "budynek przypomina pałac Królowej Śnieżki".

Administracja Irkucka wzywała lokatorów, by udowodnili sądownie, że mają prawo do korzystania z pomieszczeń po to, by móc ich przesiedlić. Ci jednak odmawiali pójścia do sądu, zakładając z góry, że przegrają z urzędnikami ministerstwa. Jedna z mieszkanek budynku, Natalia Kriażewa, przypomniała, że resort składał wnioski o wysiedlenie lokatorów od 2017 roku, a przychylne urzędnikom sądy wydawały wyroki o eksmisje.