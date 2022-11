Nie żyje Irene Cara. Wykonawczyni hitu "Flashdance... What a Feeling" miała 63 lata

Irene Cara, amerykańska piosenkarka i aktorka, nie żyje – poinformowała jej agentka Judith Moose. Artystka, znana z ról w musicalu "Fame" oraz filmie "Flashdance", laureatka nagród Oscara i Grammy, zmarła w swoim domu na Florydzie. Miała 63 lata. Przyczyna jej śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.

Irene Cara zyskała sławę dzięki roli w musicalu "Fame" z 1980 oraz wykonaniu jego tytułowej piosenki. Kolejnym jej sukcesem był światowy przebój "Flashdance... What a Feeling" z filmu muzycznego "Flashdance" z 1983 roku. Została za niego uhonorowana nagrodą Oscara, Złotego Globu i muzyczną Grammy.

Irene Cara i jej kariera

W filmie "Fame" zagrała Coco Hernandez. Opowiadał on historię uczniów prestiżowego liceum muzycznego na Manhattanie w Nowym Jorku - High School of Performing Arts. "The Guardian" przypomina, że początkowo miała pojawić się w obsadzie wyłącznie jako tancerka. Jej umiejętności wokalne sprawiły jednak, że zmieniono scenariusz i rozbudowano wątek jej postaci. W tytułowej piosence można było zobaczyć, jak przechadza się nowojorskimi ulicami i siada na dachu słynnej żółtej taksówki. Śpiewała: "zapamiętajcie moje imię, będę żyła wiecznie".