Iran: "błąd ludzki" doprowadził do zestrzelenia ukraińskiego boeinga. Zginęło 176 osób

- Nic nie wskazuje na to, że zestrzelenie samolotu, w którym zginęło 176 osób, było spowodowane cyberatakiem na irański system rakietowy lub obrony przeciwlotniczej - dodał Abbas Torki, cytowany przez irańską agencję Tasnim. Oświadczył, że trzy osoby zostały aresztowane w związku z tym zdarzeniem.

Boeing 737-800 linii Ukraine International Airlines, wykonujący lot z Teheranu do Kijowa, został 8 stycznia zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą w okolicach irańskiej stolicy. Zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwoje pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

Irańska armia przyznała się do zestrzelenia ukraińskiego boeinga

Przedmiot międzynarodowego impasu

Los rejestratorów parametrów lotu z ukraińskiego boeinga był przedmiotem międzynarodowego impasu, który został przyćmiony kryzysem związanym z pandemią COVID-19. Według władz Iranu kryzys koronawirusowy przyczynił się również do opóźnień w dochodzeniu prowadzonym przez irańską radę do spraw badania wypadków lotniczych. Impas dotyczył kwestii przekazania czarnych skrzynek stronie ukraińskiej, do czego ostatecznie nie doszło, mimo kilkakrotnych próśb z Kijowa.