Władze ZEA: jeśli Iran uzyska broń nuklearną może, zdarzyć się wszystko

Amerykańskie władze sanitarne zaleciły w sobotę mieszkańcom, by powrócili do noszenia maseczek tam, gdzie wzrasta liczba nowych zakażeń koronawirusem. 13,7 procent Amerykanów mieszka w społecznościach dotkniętych wysokim poziomem zachorowań na COVID-19. Są to między innymi największe miasta USA - Nowy Jork i Los Angeles.