Irański wysłannik w Kijowie. Z misją od Rowhaniego

Irański minister dróg i rozwoju miast Mohammad Eslami przybył do Kijowa, by oficjalnie przeprosić za zestrzelenie ukraińskiego boeinga przez irańskich wojskowych - poinformował w poniedziałek szef ukraińskiej dyplomacji Wadym Prystajko. Do katastrofy doszło 8 stycznia. Zginęło 176 osób.

W poniedziałkowej rozmowie z dziennikarzami Wadym Prystajko powiedział, że "głównym celem przyjazdu irańskiego ministra do Kijowa są oficjalne przeprosiny".

Jak napisała internetowa gazeta "Ukraińska Prawda", minister dróg i rozwoju miast Mohammad Eslami przybył do Kijowa z posłaniem od prezydenta Hasana Rowhaniego w sprawie katastrofy samolotu, zestrzelonego 8 stycznia przez irańskich wojskowych.

Kwestie zwrotu czarnych skrzynek

Wadym Prystajko ponownie odniósł się do kwestii przekazania Ukrainie czarnych skrzynek zestrzelonego w Teheranie boeinga, należącego do Międzynarodowych Linii lotniczych Ukrainy. - Uważamy, że skrzynki powinny zostać nam zwrócone. Będzie to dowód, że Iran jest gotowy do obiektywnego dochodzenia - podkreślił szef MSZ w Kijowie.

Ukraiński samolot pasażerski rozbił się po starcie z lotniska w Teheranie

Jak stwierdził, kwestia ta zostanie omówiona podczas wizyty irańskiego ministra. - Żądamy wydania nam skrzynek. W końcu są one własnością ukraińskiego przewoźnika - podkreślił Prystajko. Dodał, że Ukraina będzie także domagała się pełnego dostępu do prac, związanych z prowadzonym przez Iran dochodzeniem, między innymi do rozmów irańskich kontrolerów lotu.

Sprzeczne doniesienia o czarnych skrzynkach

W sobotę irańska agencja Tasnim poinformowała, że władze Iranu zgodziły się, by eksperci z Francji, Kanady i USA przeanalizowali dane z czarnych skrzynek samolotu, które w tym celu miały zostać wysłane na Ukrainę. Doniesieniom tym zaprzeczyła jednak inna irańska agencja, IRNA.

- Próbujemy odczytać czarne skrzynki tutaj, w Iranie. W przeciwnym razie mamy do wyboru Ukrainę i Francję, ale jak dotąd nie podjęto żadnej decyzji o wysłaniu ich do innego kraju - powiedział agencji IRNA Hassan Rezaifar, dyrektor odpowiedzialny za dochodzenie w sprawie wypadków w irańskiej organizacji lotnictwa cywilnego.

Zestrzelenie boeinga

Boeing 737, odbywający rejs z Teheranu do Kijowa, został zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą 8 stycznia w Teheranie. W katastrofie zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwie pasażerki i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

Władze Iranu przyznały 11 stycznia, że jego siły zbrojne nieumyślnie zestrzeliły ukraiński samolot w rezultacie błędu ludzkiego. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.

Źródło: Ukraińska Prawda, PAP