Gwardia Rewolucyjna zasugerowała, że Albania, która od ponad dekady gości na swojej ziemi irańską opozycję, może być celem irańskiego odwetu, podobnie jak przed kilkoma dniami Akrotiri - brytyjska baza wojskowa na Cyprze.

Sygnalizując możliwe uderzenie w Albanię, IRGC dał do zrozumienia, że ma możliwości militarne, aby przenieść działania wojenne daleko poza Bliski Wschód.

Tysiące irańskich wygnańców w Albanii

Początki Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK) sięgają roku 1965, kiedy zafascynowanych socjalizmem studentów połączyły protesty przeciwko rządom szacha Mohammada Rezy Pahlaviego i amerykańskiej obecności w Iranie.

Organizacja początkowo wspierała Ruhollaha Chomeiniego i rewolucję islamską, która w 1979 r. obaliła szacha, ale po zerwaniu z rządzącymi krajem mułłami przeniosła się do sąsiedniego Iraku, gdzie zrewidowała stosunek do rewolucji i znalazła wsparcie Saddama Husajna.

Przystań w Albanii MEK znalazła w 2013 r., kiedy Stany Zjednoczone, wsparte przez ONZ, najpierw usunęły organizację ze swojej listy ugrupowań terrorystycznych, później przekonały władze w Tiranie, aby zapewniły im bezpieczne schronienie.

Obecnie w tym bałkańskim kraju, w bazie między Tiraną a nadmorskim Durres, przebywają co najmniej 3 tysiące irańskich wygnańców. Ale ta gościnność oznaczała dla Albanii pogorszenie relacji z Iranem.

Napięte relacje między Tiraną i Teheranem

Z roku na rok stawały się one coraz gorsze, aż Teheran zdecydował się na atak. W 2022 r. irańscy hakerzy włamali się do systemu albańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, zmuszając kraj do zamknięcia portów lotniczych i morskich.

Tirana zerwała wówczas stosunki dyplomatyczne z Teheranem, a Waszyngton ostrzegł Iran, że następny atak uruchomi artykuł 5 traktatu NATO, który przewiduje, że zbrojna napaść na jednego lub więcej członków będzie uznana za napaść na cały Sojusz.

Iran wstrzymał się przed dalszymi włamaniami, ale w ubiegłym roku zarządzana przez IRGC agencja informacyjna Fars, podburzała rząd w Teheranie do zbombardowania obozów MEK pod Tiraną za pomocą dronów lub pocisków balistycznych. A zabity niedawno w amerykańskich nalotach ajatollah Ali Chamenei, wielokrotnie przeklinał Albanię, nazywając ją "małym, złym państwem".

- Albania od dawna podejmuje działania mające na celu ochronę przed atakami cybernetycznymi, ale wróg nie zawsze uderza w to samo miejsce - ostrzegł albański dyplomata Arben Cejku. - Musimy być ostrożni, ponieważ Iran ma innych sojuszników - podkreślił.

