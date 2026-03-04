Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła atakiem na Albanię, gdzie siedzibę ma irańska opozycja

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej
Porównanie sił Iranu i USA
Źródło: TVN24
Służba prasowa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformowała, że rozważa atak na siedzibę opozycyjnej Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK) znajdującą się w bazie Aszraf-3 w Albanii. W bazie znajdującej się między Tiraną a nadmorskim Durres, przebywają co najmniej 3 tysiące irańskich wygnańców.

Gwardia Rewolucyjna zasugerowała, że Albania, która od ponad dekady gości na swojej ziemi irańską opozycję, może być celem irańskiego odwetu, podobnie jak przed kilkoma dniami Akrotiri - brytyjska baza wojskowa na Cyprze.

Sygnalizując możliwe uderzenie w Albanię, IRGC dał do zrozumienia, że ma możliwości militarne, aby przenieść działania wojenne daleko poza Bliski Wschód.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Atak na Iran "musi budzić niepokój" Rosji. Co z jej wizerunkiem "wiarygodnego sojusznika"?

Tysiące irańskich wygnańców w Albanii

Początki Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK) sięgają roku 1965, kiedy zafascynowanych socjalizmem studentów połączyły protesty przeciwko rządom szacha Mohammada Rezy Pahlaviego i amerykańskiej obecności w Iranie.

Organizacja początkowo wspierała Ruhollaha Chomeiniego i rewolucję islamską, która w 1979 r. obaliła szacha, ale po zerwaniu z rządzącymi krajem mułłami przeniosła się do sąsiedniego Iraku, gdzie zrewidowała stosunek do rewolucji i znalazła wsparcie Saddama Husajna.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej
Źródło: Shutterstock

Przystań w Albanii MEK znalazła w 2013 r., kiedy Stany Zjednoczone, wsparte przez ONZ, najpierw usunęły organizację ze swojej listy ugrupowań terrorystycznych, później przekonały władze w Tiranie, aby zapewniły im bezpieczne schronienie.

Obecnie w tym bałkańskim kraju, w bazie między Tiraną a nadmorskim Durres, przebywają co najmniej 3 tysiące irańskich wygnańców. Ale ta gościnność oznaczała dla Albanii pogorszenie relacji z Iranem.

Napięte relacje między Tiraną i Teheranem

Z roku na rok stawały się one coraz gorsze, aż Teheran zdecydował się na atak. W 2022 r. irańscy hakerzy włamali się do systemu albańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, zmuszając kraj do zamknięcia portów lotniczych i morskich.

Tirana zerwała wówczas stosunki dyplomatyczne z Teheranem, a Waszyngton ostrzegł Iran, że następny atak uruchomi artykuł 5 traktatu NATO, który przewiduje, że zbrojna napaść na jednego lub więcej członków będzie uznana za napaść na cały Sojusz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Iran się przekonał, że "przyjaźń Putina ma swoje granice"

Iran się przekonał, że "przyjaźń Putina ma swoje granice"

Justyna Kazimierczak
Odcięci od sieci. Kara śmierci za omijanie blokady

Odcięci od sieci. Kara śmierci za omijanie blokady

BIZNES

Iran wstrzymał się przed dalszymi włamaniami, ale w ubiegłym roku zarządzana przez IRGC agencja informacyjna Fars, podburzała rząd w Teheranie do zbombardowania obozów MEK pod Tiraną za pomocą dronów lub pocisków balistycznych. A zabity niedawno w amerykańskich nalotach ajatollah Ali Chamenei, wielokrotnie przeklinał Albanię, nazywając ją "małym, złym państwem".

- Albania od dawna podejmuje działania mające na celu ochronę przed atakami cybernetycznymi, ale wróg nie zawsze uderza w to samo miejsce - ostrzegł albański dyplomata Arben Cejku. - Musimy być ostrożni, ponieważ Iran ma innych sojuszników - podkreślił.

OGLĄDAJ: Prof. Jacek Czaputowicz w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Prof. Jacek Czaputowicz w "Rozmowie Piaseckiego"

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
IranAlbaniaUSAIzrael
Czytaj także:
imageTitle
"Ty i ja, na zawsze". Wielkie zmiany w życiu Sabalenki
EUROSPORT
imageTitle
Świątek pokazowo zatrzymana
EUROSPORT
Robacza Pełnia Księżyca, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Tak prezentowała się Pełnia Robaczego Księżyca
METEO
25 min
pc
Tu miał powstać park narodowy. Jak to możliwe, że zaczęli się o niego kłócić politycy?
Rozmowy o końcu świata
shutterstock_2603188221
Padła szóstka w Lotto Plus
BIZNES
Zniszczenia w Teheranie
Kolejne fale ataków na Bliskim Wschodzie
RELACJA
imageTitle
Potężny cios dla gracza Realu. "Życie obeszło się ze mną okrutnie"
EUROSPORT
Pentagon-zidentyfikował-pierwszych-żołnierzy-USA-poległych-w-wojnie-z-Iranem
Bez ostrzeżenia, bez syreny alarmowej. Okoliczności ataku na Amerykanów
Świat
Zniszczenia w rezydencji Chameneiego (28.02.2026)
Rozmowa, która "uruchomiła wojnę". Kulisy ataku na ajatollaha
Świat
Będą pojawiać się przymrozki
Tu w kolejnych dniach IMGW może wydać alarmy
METEO
Amerykański lotniskowiec, operacja "Epicka Furia"
"Nie ma ani jednego okrętu". Amerykanie podsumowują ataki na Iran
Świat
Wybuchy w Teheranie
Izrael uderzył w "tajny kompleks"
Świat
W pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dubaju doszło do ataku irańskiego drona
Atak na konsulat, uderzenie w "tajny kompleks", problemy z ewakuacją
Podsumowanie
Silny wiatr
Dziś miejscami spodziewany jest silniejszy wiatr
METEO
imageTitle
Widzew może zapomnieć o pucharach. Poległ w Katowicach
EUROSPORT
Barcelona gra z Atletico
Szalona pogoń i wielki zawód. Barcelona odpadła
EUROSPORT
Kłęby dymu nad południowymi przedmieściami Bejrutem
Samolot startuje, pod nim kłęby dymu
Świat
2026-03-03T191127Z_1_LWD057603032026RP1_RTRWNEV_C_0576-SPAIN-ACCIDENT-0036
Zawalił się pomost łączący klify. Akcja ratunkowa na plaży
Świat
imageTitle
5000 euro od osoby za ucieczkę ze strefy zagrożenia
EUROSPORT
Wybuchy w Teheranie
Znaczne zniszczenia irańskich obiektów w Teheranie. Zdjęcia satelitarne
RELACJA
shutterstock_2239909941
Wysokie wygrane w Eurojackpot
BIZNES
Służby przy zawalonej hali w Mławie
Zawalił się dach hali, zginęli dwaj bracia. Prokuratura o przyczynie tragedii
WARSZAWA
imageTitle
Adrian Meronk utknął w Dubaju
EUROSPORT
Pożar przy amerykańskim konsulacie w Dubaju
Atak drona i pożar przy amerykańskim konsulacie w Dubaju
Świat
Tehran, Iran
USA "uwikłają się" w długi konflikt? Generał o "najgorszym scenariuszu" dla Europy
KROPKA NAD I
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Pogłębiający się konflikt z Iranem wywołuje spadki na światowych giełdach
BIZNES
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: Polska nie jest stroną tego konfliktu
Polska
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
WARSZAWA
imageTitle
Joshua o stanie swojego zdrowia po tragicznym wypadku
EUROSPORT
imageTitle
Polki utarły nosa faworytkom w eliminacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica