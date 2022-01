Milionowe odszkodowanie dla rodzin ofiar z zestrzelonego nad Teheranem boeinga

8 stycznia 2020 roku irańskie siły zbrojne zestrzeliły wkrótce po starcie boeinga obsługującego lot PS752 ukraińskich linii lotniczych między Teheranem a Kijowem. Iran przyznał się do zestrzelenia dopiero trzy dni później i utrzymywał, że stało się to "przez pomyłkę". Tragedia pochłonęła życie 176 osób - obywateli Wielkiej Brytanii, Szwecji, Ukrainy, Iranu oraz 55 obywateli i 30 stałych rezydentów Kanady.

Rodziny złożyły pozew przeciw władzom Iranu i innym urzędnikom, których obwiniali za wydarzenie z 2020 roku. Jak tłumaczył w poniedziałek Mark Arnold - prawnik rodzin, którym sąd w Ontario przyznał odszkodowanie w wysokości 107 milionów dolarów kanadyjskich (około 340 milionów złotych), plus odsetki - osoby te w wyniku zestrzelenia ukraińskiego boeinga straciły swych małżonków, rodzeństwo, dzieci, siostrzenice i siostrzeńców.

Prawnik dodał, że jego zespół będzie wnioskował o zajęcia irańskich aktywów w Kanadzie i innych krajach, by spłacić zasądzone odszkodowanie.

Ultimatum dla Iranu

W połowie grudnia Kanada, Wielka Brytania, Szwecja i Ukraina dały Iranowi ultimatum na przystąpienie do negocjacji w sprawie odszkodowań dla rodzin ofiar tragedii. "Iran ma czas do 5 stycznia 2022 roku na potwierdzenie swojego udziału w negocjacjach z grupą koordynacyjną" - poinformowały cztery kraje we wspólnym oświadczeniu.