Iran informuje o zatrzymaniu grupy obcokrajowców. MSZ potwierdza, że Polak został pozbawiony wolności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że we wrześniu 2021 roku w Iranie został pozbawiony wolności polski obywatel - przekazał w komunikacie rzecznik prasowy resortu Łukasz Jasina. O zatrzymaniu przez irańską Gwardię Rewolucyjną telewizja państwowa poinformowała w środę. Według Irańczyków zatrzymano też, pod zarzutem działań szpiegowskich, drugiego najwyższego rangą przedstawiciela Wielkiej Brytanii w Teheranie. - Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, a także z rodziną zatrzymanego pracownika - powiedział w czwartek doktor habilitowany Marcin Czyżniewski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego pracownikiem jest naukowiec odsiadujący wyrok trzech lat więzienia.

Komunikat polskiego MSZ. Polak pozbawiony wolności od września 2021 roku

W czwartek przed południem ukazał się w tej sprawie komunikat rzecznika polskiego MSZ Łukasza Jasiny. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że we wrześniu 2021 roku w Iranie został pozbawiony wolności polski obywatel. Służby konsularne od samego początku pozostają w stałym kontakcie z naszym obywatelem oraz jego rodziną, zatrzymanemu udzielona została pomoc prawna" - napisano.

"Podejmowane są działania konsularne i dyplomatyczne, by umożliwić naszemu obywatelowi jak najszybszy powrót do Polski. Nasze dalsze kroki koordynujemy również z państwami sojuszniczymi" - dodano.

Jasina: liczymy na to, że sprawa zostanie rozwikłana w sposób pozytywny

W rozmowie z TVN24 Jasina przekazał też, że "uznany naukowiec przebywał w Iranie w ramach swojej pracy naukowej". - Został aresztowany, oskarżony, przebywa w irańskim więzieniu - przekazał. - Jesteśmy optymistami, liczymy, że do tego uwolnienia dojdzie. Sprawę tę poruszamy w każdej rozmowie z władzami irańskimi. Liczymy na to, że zostanie ona rozwikłana w sposób pozytywny i nie będzie obciążała stosunków pomiędzy naszymi państwami - dodał.

Uczelnia: przebywali legalnie w Iranie

Zatrzymani zostali także dwaj inni naukowcy z Torunia, którzy zostali dwukrotnie przesłuchani i jeszcze we wrześniu 2021 roku zwolnieni do kraju. Rzecznik toruńskiej uczelni potwierdza, że wszyscy naukowcy przebywali w Iranie legalnie, służbowo, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus. Powody zatrzymania są niezrozumiałe dla władz polskiej uczelni.

- W nocy z 6 na 7 lipca w irańskich mediach ukazała się informacja o zatrzymaniu w Iranie grupy obcokrajowców, wśród których wymieniono nazwiska trzech pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Informujemy, że do zatrzymania doszło we wrześniu 2021 r. Dwóch pracowników UMK po przesłuchaniu zwolniono, jeden został zatrzymany i do dziś przebywa w irańskim więzieniu. Od września ub. r. jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, a także z rodziną zatrzymanego pracownika. - przekazał doktor habilitowany Marcin Czyżniewski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.