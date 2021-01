Iran zapowiada wznowienie wzbogacania uranu

Iran zamierza wznowić wzbogacanie uranu do poziomu czystości 20 procent, co stanowi złamanie porozumienia nuklearnego zawartego z mocarstwami zachodnimi oraz Rosją i Chinami – przekazała w piątek Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

W opublikowanym komunikacie Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że Iran zamierza wznowić wzbogacanie uranu do poziomu 20 procent w swoim ośrodku Fordo, zbudowanym we wnętrzu góry. Agencja zaznaczyła, że Teheran nie sprecyzował jednak, kiedy ma to nastąpić.