Iran. Zamknięto ponad dwa tysiące firm. Powodem brak hidżabu u właścicielek, pracowniczek lub klientek

Na początku kwietnia Ali Chamenei, przywódca Iranu, potwierdził, że stanowisko reżimu ws. wprowadzonego w 1979 roku obowiązku noszenia hidżabu, czarnej chusty szczelnie zakrywającej włosy, nie zostało złagodzone. - Odrzucenie hidżabu to grzech, zarówno religijny, jak polityczny - oświadczył Chamenei. Deklarację tę uważa się za polecenie wystosowane do państwowych instytucji i władz samorządowych, by użyły wszelkich środków w celu odzyskania kontroli nad kobietami, które dołączyły do ruchu nieposłuszeństwa obywatelskiego sprzeciwiającego się przymusowi zasłaniania włosów - twierdzi portal.