Krwawy incydent w czasie protestów. Władze zwalniają wysokiej rangi policjantów

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby pytany przez korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony powiedział, że Stany Zjednoczone nie widzą oznak, by Rosja miała szykować się na odpalenie "brudnej bomby". - Niepokoi nas to, kiedy mówią o czymś ewidentnie nieprawdziwym, że Ukraina rzekomo coś takiego planuje. To zdecydowanie ściąga to naszą uwagę - dodał. Wcześniej podkreślił, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na każdy atak Rosjan na amerykańską infrastrukturę.