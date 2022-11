"Wall Street Journal": Arabia Saudyjska ostrzega przed nadciągającym atakiem Iranu

Iran planuje ataki na cele w Arabii Saudyjskiej i Iraku, by odciągnąć uwagę od protestów - podał we wtorek dziennik "Wall Street Journal". Biały Dom i Pentagon ostrzegły, że są "gotowe do reakcji i obrony swoich sił" stacjonujących w tych krajach.

Arabia Saudyjska ostrzegła USA przed nadciągającym atakiem Iranu na cele w Arabii i Iraku , by odciągnąć w ten sposób uwagę od protestów - podał we wtorek dziennik "Wall Street Journal".

Ryder powiedział natomiast, że administracja jest zaniepokojona zagrożeniem dla bezpieczeństwa w regionie i jest w stałym kontakcie z Saudyjczykami. - Mówiliśmy to już wcześniej i powtórzę to, że rezerwujemy sobie prawo do ochrony i obrony naszych sił, gdziekolwiek one służą, czy to w Iraku, czy gdzie indziej - powiedział gen. Patrick Ryder.