Świat

Iran zaatakował największą bazę USA na Bliskim Wschodzie. Sojusznik zareagował

Irański pocisk przechwycony nad Katarem
Atak do Dohę, Katar, 28.02
Źródło: Patryk/Kontakt24
Siły zbrojne Kataru skutecznie powstrzymały atak wymierzony w największą amerykańską bazę wojskową na Bliskim Wschodzie - przekazał resort obrony tego kraju. Wcześniej informowano o ewakuacji części personelu tej jednostki.

Ministerstwo obrony Kataru ogłosiło w piątek, że systemy obrony przeciwlotniczej skutecznie powstrzymały atak przy użyciu dronów, wymierzony w amerykańską bazę lotnictwa Al Udeid.

Al Udeid to największa baza USA na Bliskim Wschodzie. Stacjonuje tam około 10 tys. żołnierzy. Baza ta była też atakowana przez Iran w czerwcu zeszłego roku w odwecie za ataki USA na irańskie obiekty nuklearne.

28 lutego Reuters informował, że część personelu bazy Al Udeid została ewakuowana.

Walka powietrzna nad Teheranem. Nagranie ze starcia myśliwców

Walka powietrzna nad Teheranem. Nagranie ze starcia myśliwców

Irańska blokada to problem dla Trumpa. "Przegra wybory z kretesem"

Irańska blokada to problem dla Trumpa. "Przegra wybory z kretesem"

Atak na Iran. Teheran odpowiada ogniem

W odwecie za amerykańsko-izraelski atak, Iran wystrzeliwuje rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Kuwejtu i Bahrajnu. Ataki uderzają nie tylko w bazy USA, ale również w obiekty cywilne.

Opracował Mikołaj Stępień

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Hannibal Hanschke/EPA

USAKatarIranBliski Wschód
