Iran zaatakował największą bazę USA na Bliskim Wschodzie. Sojusznik zareagował

Ministerstwo obrony Kataru ogłosiło w piątek, że systemy obrony przeciwlotniczej skutecznie powstrzymały atak przy użyciu dronów, wymierzony w amerykańską bazę lotnictwa Al Udeid.

pic.twitter.com/uMdH6TfCbd — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 6, 2026 Rozwiń

Al Udeid to największa baza USA na Bliskim Wschodzie. Stacjonuje tam około 10 tys. żołnierzy. Baza ta była też atakowana przez Iran w czerwcu zeszłego roku w odwecie za ataki USA na irańskie obiekty nuklearne.

28 lutego Reuters informował, że część personelu bazy Al Udeid została ewakuowana.

Atak na Iran. Teheran odpowiada ogniem

W odwecie za amerykańsko-izraelski atak, Iran wystrzeliwuje rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Kuwejtu i Bahrajnu. Ataki uderzają nie tylko w bazy USA, ale również w obiekty cywilne.

Opracował Mikołaj Stępień