Ubolewanie z powodu wznowienia przez Iran wzbogacania uranu do 20 procent wyraziła we wtorek Komisja Europejska. Działania tego kraju w podziemnym ośrodku jądrowym w Fordo łamią międzynarodowe porozumienie nuklearne z 2015 roku.

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni środkami podjętymi przez Iran. To działanie jest sprzeczne ze zobowiązaniami Iranu w zakresie energii jądrowej i będzie miało poważne konsekwencje" - zakomunikowała Komisja Europejska. Zaznaczono, że "jest to godne ubolewania". Dodano, że "również bardzo ważne jest, aby utrzymać porozumienie".

Iran wznowił wzbogacanie uranu do poziomu 20 procent

Porozumienie nuklearne bez USA

Porozumienie, po wycofaniu się z niego USA, utrzymywane już tylko między Iranem a Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Rosją i Chinami, zezwala Teheranowi na wzbogacanie uranu do poziomu najwyżej 3,67 proc. zawartości U235, ale doszedł on już do 4,5 proc. Jest to znacznie mniej niż planowane obecnie 20 proc. i niezbędne do skonstruowania bojowych ładunków jądrowych 90 proc.