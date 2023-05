Media: Iran buduje podziemne zakłady nuklearne

Associated Press poinformowała, że Iran buduje w pobliżu miasta Natanz podziemne zakłady nuklearne, które prawdopodobnie będą niedostępne dla amerykańskich bomb penetrujących przeznaczonych do niszczenia bunkrów i umocnionych instalacji podziemnych. Zdaniem ekspertów nowa podziemna instalacja może posłużyć Iranowi do wzbogacania uranu.