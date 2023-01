Kwadrans na obronę i rozmowa we łzach. "Tato, wydali wyroki. Mój to kara śmierci"

Najpierw są zarzuty po udziale w antyrządowych protestach w Iranie. Później kolejne oskarżenia, tortury w więzieniu i uzyskane w ten sposób "zeznania", prowadzące do kary śmierci lub wieloletniej odsiadki. Na tym nie koniec patologii związanych z pokazowymi procesami, mającymi zasiać strach w sercach Irańczyków. To, w jak zatrważający sposób działa irański system sądowy, ukazują historie dwóch młodych mężczyzn. Mohammad nie mógł wybrać adwokata, miał mniej niż 15 minut na obronę w sądzie. Sejjed został powieszony w dniu, w którym jego prawnik miał poznać losy odwołania od kary śmierci. Samego adwokata także dosięgły represje.

Historia Karamiego. Kwadrans na obronę przed skazaniem na śmierć

Kilkanaście osób oskarżonych, w tym dzieci. Zapadły wyroki śmierci

"Tato, wydali wyroki. Mój to kara śmierci. Nic nie mów mamie"

Poinformował, że jego syn zadzwonił do niego zalany łzami w dniu, w którym zapadła decyzja sądu. - Tato, wydali wyroki. Mój to kara śmierci. Nic nie mów mamie – wspominał ojciec, zapewniając, że jego syn jest niewinny.

Doniesienia o torturach, molestowaniu i straszeniu gwałtem

Bezowocne prawne walki

W irańskim systemie prawnym wyrok śmierci wydany przez sąd niższej instancji jest przesyłany do Sądu Najwyższego do zatwierdzenia. Ale nawet jeśli Sąd Najwyższy zatwierdzi taki wyrok, nadal można się od niego odwołać.

- Mohammad (Mehdi Karami) trzykrotnie dzwonił do mnie z więzienia i prosił, abym go reprezentował. Jego rodzice również nalegali, abym reprezentował ich syna – powiedział Aghasi. Adwokat zwrócił się z pismem do lokalnego sądu, a następnie do Sądu Najwyższego. Jego pisma były ignorowane lub odrzucane. Także odwołanie od decyzji Sądu Najwyższego zostało wykluczone przez sędziego.