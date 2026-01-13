Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Iran wycofuje się z ćwiczeń z Rosją i Chinami

Chiński niszczyciel rakietowy Tangshan (Hull 122) w porcie Simon's Town w pobliżu Kapsztadu
Irańskie okręty pokonują Kanał Sueski
Źródło: Reuters Archive
Iran nie wziął udziału w ćwiczeń sił morskich grupy BRICS w zatoce False Bay nieopodal Kapsztadu - podał południowoafrykański serwis informacyjny News24. Teheran miał wycofać wysłane już okręty po naciskach władz RPA.

Iran na manewry Will for Peace 2026, które od piątku prowadzone są na wodach RPA, wysłał trzy okręty: korwetę IRIS Naghdi, wykorzystywany podobnie do śmigłowcowca okręt o wyporności 36 tys. ton IRIS Shahid Mahdavi, oraz gigantyczny okręt-bazę IRIS Makran o rozmiarach lotniskowca - długości 230 metrów i wyporności 55 tys. ton. Siły te miały wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach z okrętami RPA, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chin. Te ostatnie objęły dowództwo nad połączonymi flotami.

Amerykanie przerzucają siły do baz w pobliżu Iranu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Amerykanie przerzucają siły do baz w pobliżu Iranu

Iran wycofał się z ćwiczeń

Według południowoafrykańskiego portalu News24 Iran ostatecznie nie wziął jednak udziału w tych ćwiczeniach. Jak poinformował w poniedziałek, to efekt wezwań i nacisków dyplomatycznych ze strony Pretorii. Władze RPA chciały uniknąć antagonizowania innych państw, w szczególności Stanów Zjednoczonych, w czasie, gdy irański rząd brutalnie tłumi protesty we własnym kraju.

10 stycznia 2026 r.
Chiński niszczyciel rakietowy Tangshan (122) w porcie Simon's Town w pobliżu Kapsztadu
Źródło: RODGER BOSCH/AFP/East News

Dyplomację południowoafrykańską zdopingowała zapewne planowana w tym tygodniu przez Izbę Reprezentantów USA debata nad przedłużeniem o kolejne trzy lata ustawy o wzroście i możliwościach Afryki (AGOA). Ustawa, która daje wybranym krajom Afryki Subsaharyjskiej bezcłowy dostęp do rynku amerykańskiego dla ponad 1,8 tys. ich produktów eksportowych, wygasła we wrześniu, ale Kongres zdecydował o jej wznowieniu.

Przez ćwierć wieku RPA była jednym z głównych beneficjentów ustawy, ale obecne relacje tego kraju z USA, fatalne między innymi ze względu na przyjazne stosunki Pretorii z Iranem, Chinami i Rosją, dają jej niewielkie szanse na dalsze uprzywilejowanie w handlu.

BRICS i rola Rosji

Państwa członkowskie i partnerskie BRICS - stan na styczeń 2025
Państwa członkowskie i partnerskie BRICS - stan na styczeń 2025
Źródło: PAP/Maciej Zieliński

BRICS, składający się pierwotnie z Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki, dąży do zmiany struktury gospodarczej świata, a próbujące grać w nim pierwszoplanowe role Rosja i Chiny - do przeciwstawienia bloku Stanom Zjednoczonym i, szerzej, Zachodowi. W tym celu przeciągają na swoją stronę kolejne kraje rozwijające się, przede wszystkim z Afryki, gdzie jest ich najwięcej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Media: Trump poznał nowe możliwości operacji w Iranie

Media: Trump poznał nowe możliwości operacji w Iranie

Przed wydaniem ciał rodzinom "żądają zapłaty za kule"

Przed wydaniem ciał rodzinom "żądają zapłaty za kule"

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: RODGER BOSCH/AFP/East News

Udostępnij:
TAGI:
IranRPABRICS
Czytaj także:
imageTitle
Ośmioro polskich łyżwiarzy figurowych powalczy o medale mistrzostw Europy
EUROSPORT
shutterstock_2348565381
Rząd po trzech latach wraca do stolicy. Razem z nim milion osób
Szymon Hołownia
Hołownia "nie będzie się uchylał od żadnego rozwiązania". Nie wykluczył startu
Polska
Nawrocki
"Prezydent spotkał się z człowiekiem, który ma na sumieniu ciężkie przestępstwa"
Polska
shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Trump dogadał się z gigantem i zapowiedział kolejne zmiany. "W najbliższych tygodniach"
BIZNES
Sowa śnieżna zauważona w Szczecinie. Może grozić jej niebezpieczeństwo
Sowa śnieżna zauważona w Szczecinie. Może jej grozić niebezpieczeństwo
Szczecin
Komisja Europejska
Co to jest program SAFE i dlaczego Polska jest w drugiej grupie? Wyjaśniamy
Polska
imageTitle
Świątek i Sabalenka na jednym korcie jeszcze przed Australian Open
EUROSPORT
"ORMO wróciło"? Uwaga na ogłoszenia o "służbie sąsiedzkiej"
"Służba sąsiedzka. Kto chętny dołączyć?". Akcja w kilkunastu miastach
Michał Istel
Policja w Szwecji
Jest czołową postacią w szwedzkim gangu. 21-latek aresztowany
Elon Musk
Musk zabrał głos w sprawie weta prezydenta Nawrockiego
BIZNES
Auto zatopione w zbiorniku
Wjechał na zamarznięty akwen, auto zatonęło. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
Katowice
Studniówka (zdjęcie ilustracyjne)
Zbierała pieniądze na studniówkę, nie trafiły do właściciela lokalu
Łódź
quiz 2016
#2016challenge. Ile pamiętasz z 2016 roku? Sprawdź w naszym quizie
Martyna Nowosielska-Krassowska
Jerome Powell
Światowi bankierzy murem za szefem Fed. "Pełnił funkcję z uczciwością"
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska
Rywalki razem na rządzie. Tak wyglądało spotkanie po unieważnionych wyborach
Polska
IMGW prognozuje opady marznące
Uwaga, kierowcy! Opady marznące w 11 województwach
METEO
41-latka została zatrzymana
Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety
WARSZAWA
Karetka pogotowia utknęła w zaspie pod Brodnicą
Karetka utknęła w śniegu. Pomogli mieszkańcy
Kujawsko-Pomorskie
Karol Nawrocki i Keir Starmer
"Nasze relacje są szczególnie silne". Nawrocki z wizytą w Londynie
HOLOWNIA
Hołownia zabrał głos po unieważnionych wyborach. "Rozwiązania są dwa"
Polska
Gołoledź sparaliżowała lotnisko w Wiedniu
Poważne utrudnienia na kilku lotniskach w Europie
METEO
Skan obrazu radiologicznego ludzkiego mózgu
Zdrowie mózgu priorytetem państwa? Neurolodzy apelują o Brain Plan
Zdrowie
Londyńska policja
Liczba zabójstw najniższa od dekady. "Donald Trump jest trochę zazdrosny"
Zima na Lotnisku Chopina
Przedstawiciele lotniska ostrzegają przed możliwymi opóźnieniami
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"Awaria została usunięta". Komunikat spółki
BIZNES
imageTitle
Polski dzień w Dakarze. Eryk Goczał wygrał etap, Michał był drugi
EUROSPORT
NARCIARKA
Na nartach po Rynku Podgórskim. Atak zimy w Krakowie
Kraków
Na oddziale doszło do rękoczynów
Weszła do szpitala, zaatakowała trzy osoby. 42-latka z zarzutami
Łódź
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica