Szef dyplomacji o "militarnych działaniach męczennika" i Kerrym. Amerykanie zaprzeczają wyznaniom z nagrania

Do irańskich mediów wyciekło nagranie audio, na którym minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif krytykuje elitarny Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i zamordowanego generała Kasema Sulejmaniego. Dyplomata miał również powiedzieć, że John Kerry poinformował go o izraelskich atakach w Syrii.

Sulejmani zwrócił uwagę, że po zniesieniu sankcji po podpisaniu porozumienia nuklearnego z 2015 roku, Sulejmani transportował z Teheranu do Damaszku – nie informując o tym Zarifa – broń na pokładzie cywilnych samolotów.

Kwestia ataków na Syrię

W nagraniu audio Zarif mówi również, że były szef dyplomacji USA John Kerry przekazał mu informację o izraelskich atakach w Syrii. W nagraniu ujawnionym przez londyński kanał Iran International i dziennik "New York Times" szef irańskiego MSZ stwierdził, że był trzymany w niewiedzy na temat izraelskich ataków lotniczych w Syrii i że Kerry powiedział mu, że "Izrael rozpoczął ponad 200 ataków na siły irańskie w Syrii". W nagraniu Zarif nie precyzuje, kiedy miał dowiedzieć się o tym od Kerry'ego, obecnie specjalnego wysłannika Białego Domu do spraw klimatu.

Kerry zaprzeczył zarzutom. "Mogę wam powiedzieć, że ta historia i te zarzuty są jednoznacznie fałszywe. To się nigdy nie wydarzyło - ani w czasie, gdy byłem sekretarzem stanu, ani później" - napisał na Twitterze Kerry.

Londyński kanał Iran International podał twierdzenie Zarifa w wątpliwość, wskazując, że izraelskie ataki lotnicze w Syrii były wcześniej opisywane w międzynarodowych mediach - napisał we wtorek izraelski dziennik "The Jerusalem Post". Zwrócił uwagę, że Siły Obronne Izraela zazwyczaj nie potwierdzają poszczególnych ataków lotniczych w Syrii, ale co jakiś czas publikują statystyki dotyczące nalotów. W grudniu zeszłego roku izraelskie siły podały, że w 2020 roku przeprowadziły 50 ataków w Syrii.