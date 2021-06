"Już wiemy, kto miał wystarczająco dużo głosów". Irańczycy wybierali prezydenta

W Iranie zakończyło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Pierwsze wyniki zostaną podane w sobotę lub najpóźniej w niedzielę - poinformowały władze. Nowy prezydent Iranu ma zastać zaprzysiężony w sierpniu. Prawdopodobnie będzie to ultrakonserwatysta Ebrahim Raisi.

W niektórych lokalach wyborczych głosowanie przedłużono o dwie godziny, do godziny 2 w sobotę czasu miejscowego. "Punkty wyborcze są zobowiązane do przyjmowania kart do głosowania tak długo, jak w lokalach wyborczych są ludzie" - wyjaśnił w komunikacie resort spraw wewnętrznych.